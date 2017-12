Coluna do Estadão

“Dilma, ‘vítima de uma conspiração’, no jargão petista, agora reconhece a incompetência e acena com eleições se voltar. Se não vai governar mais, para que voltar?”, disse o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, sobre a entrevista de Dilma à EBC.

