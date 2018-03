“A renovação das direções partidárias nos dará condições de preparar a volta do PT e de Lula em 2018”, disse a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) convocando militantes para as eleições internas do PT.



