Coluna do Estadão

“Independentemente da crise política, não podemos abrir mão de aprovar as reformas trabalhista e Previdência”, disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) sobre as prioridades do Congresso.

