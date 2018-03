Pronto, falei! Isso existe em algum lugar do mundo? Não’, diz Mansueto Almeida sobre previdência brasileira

“Que esquisito: algumas pessoas querem trabalhar por 25 anos e ter direito a aposentadoria integral. Isso existe em algum país do mundo? Não.”, afirmou o Secretário de Acompanhamento Econômico do ministério da Fazenda, Mansueto Almeida. Mansueto o é um dos principais formuladores da equipe econômica do governo do presidente Michel Temer. Junto com o ministro Henrique Meirelles e com o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, tem defendido publicamente as propostas de reformas trabalhista e previdenciária.

