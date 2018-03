Coluna do Estadão

“Logo ele que indicou metade dos secretários de Pezão, além de ter vários cargos no governo Temer”, disse o ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, sobre Jorge Picciani dizer que não tem cargos no governo.

