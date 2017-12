O filho do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, usou as redes sociais para comentar as articulações de políticos para frear as investigações. Francisco Zavascki postou na sua página no Facebook o comentário acima.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao