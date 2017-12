Coluna do Estadão

O governo vai encampar projeto do deputado Efraim Filho que muda as regras para acordos de leniência com empresas corruptas. O texto prevê que, quando houver redução de multa, o MPF tem de participar desde o início das discussões.

O projeto do deputado foi inspirado nas propostas do advogado Walfrido Warde, especialista no tema leniência.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao