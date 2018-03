STF já está com gravações feitas por Calero

Atualizada às 13h42

A Polícia Federal encaminhou ontem, no final do dia, para o Supremo Tribunal Federal (STF) os áudios gravados pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero. Como revelou o Estado, Calero gravou o presidente da República, Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), o ex-ministro Geddel Vieira Lima, além de outros servidores do Palácio do Planalto. A qualidade dos áudios é classificada pelos investigadores como “muito ruim”. Antes de encaminhar o material para a procuradoria, a PF fazia um tratamento nas gravações para torná-las audíveis.

Calero acusa Temer, Padilha e Geddel de o pressionarem para alterar uma decisão do Iphan, órgão subordinado a pasta da Cultura, que embargou a construção de um prédio em Salvador onde Geddel comprou um imóvel na planta. Os três confirmam as conversas, mas negam se tratar de pressão. (Andreza Matais)