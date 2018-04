Rodrigo Janot queria enviar ainda na segunda-feira, 13, os pedidos de inquérito da Odebrecht ao STF. Não foi possível. Para finalizar o material, teve procurador que saiu do prédio da PGR após às 5 horas da manhã de terça. A lista chegou ao STF no final do dia.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao