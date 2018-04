O procurador Vladimir Aras engrossou o coro dos que veem exageros da PF na Carne Fraca. “Países barram temporariamente carne do Brasil. Esperemos para ver se são fortes as provas da PF”, postou no Twitter.

Vladimir Aras tem companhia. O procurador Helio Telho também disse no microblog que a Carne Fraca “não é uma operação do MPF”.

