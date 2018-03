Procuradores buscam apoio da ONU para pacote anticorrupção

O Ministério Público deve contar com um aliado forte na divulgação e apoio das 10 medidas de combate à corrupção: a Organização das Nações Unidas (ONU). Na próxima 5ª, 24, a Procuradoria-Geral da República vai sediar um evento para debater as propostas com representantes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC).

Além do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, estarão presentes o relator do projeto que estabelece as dez medidas na Câmara, deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS); Carlos Fernando dos Santos Lima, da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba; o ex-procurador-geral da Colômbia Wilson Martinez, em nome do UNODC; e outras autoridades nacionais e internacionais.

Nos últimos dias, Janot e a Força Tarefa da Lava Jato têm feito apelos públicos aos parlamentares pela aprovação do projeto em sua essência. A votação está agendada para esta terça-feira na comissão especial da Câmara. (Beatriz Bula)