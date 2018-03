Coluna do Estadão

O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União Julio Marcelo Oliveira se mostrou favorável ao fim do foro privilegiado nas redes sociais. “O foro privilegiado é tão contra a noção de República e democracia que deveria se chamar desaforo privilegiado. É um desaforo com a sociedade.”

