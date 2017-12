Procurador da Lava Jato conversa enquanto petista discursa

O procurador Deltan Dallagnol, que coordena as investigações da força-tarefa da Operação Lava Jato, olhou fixamente para todos os deputados e convidados enquanto discursaram na Comissão Geral que debate dez medidas de combate à corrupção. Gesto que não repetiu no discurso do líder da minoria, deputado Paulo Teixeira (PT-SP). Durante todo o depoimento do petista, ele virou o rosto para o outro lado e conversou com o ex-deputado José Felinto. Teixeira defendeu no discurso mudanças na lei de delação premiada e disse que o partido vai acompanhar “com muita atenção” a discussão das medidas propostas pelo MPF de combate à corrupção.

O PT não indicou representantes de fora da legenda para discursar na sessão.

Na ponta da esquerda, o deputado Paulo Teixeira discursa. Na ponta da direita, o procurador Dallagnol