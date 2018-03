Procurador-chefe da Lava Jato lança livro com bastidores da investigação

Coluna do Estadão

O procurador-chefe da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, lança no dia 26, em Curitiba, o livro ‘A luta contra a corrupção’ contando os bastidores da investigação.

O livro faz a evolução do caso desde seus primórdios até os acontecimentos mais recentes, como a colaboração de 77 executivos e funcionários da Odebrecht e a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho. O procurador narra também “como um modelo de investigação inédito fez a operação avançar mesmo num ambiente desfavorável”.

