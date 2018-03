Coluna do Estadão

Ministros do STJ dizem ser improvável que os pedidos de investigação contra nove governadores citados pela Odebrecht fiquem com um só relator. Avaliam que os casos devem ser divididos entre os 15 ministros da Corte Especial.

O ministro Luis Felipe Salomão, que relata a Lava Jato no STJ, é quem vai decidir após avaliar se há correlação com seus processos.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao