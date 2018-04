A aproximação do julgamento do processo que pode cassar Michel Temer pouco preocupa o Planalto. Por lá, ninguém acredita que dará tempo de concluir o processo antes do fim do mandato dele, em dezembro de 2018.

