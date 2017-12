Coluna do Estadão

André Fufuca (PP-MA), da tropa de choque de Eduardo Cunha, tirou licença por 121 dias por motivos particulares. Foi substituído por Ildon Marques (PSB-MA).

Marques foi prefeito de Imperatriz (MA) três vezes. O TCU julgou as contas de 1998, 1999 e 2000 irregulares. Já o TCE do Maranhão desaprovou as contas de 2008.

