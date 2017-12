Primeira na lista tríplice, delegada fala em fralda para políticos

Coluna do Estadão

A delegada Erika Marena, nome que a associação dos delegados tenta emplacar para o comando da Polícia Federal, é a mesma que já escreveu no Facebook que a delação de Paulo Roberto Costa faria “disparar venda de fraldas em Brasília”.

A delegada, que integra a Lava Jato, foi uma das autoras da ação que levou a Justiça do Paraná a mandar retirar do blog de um jornalista textos com críticas à operação. Censura condenada pela ABI.

