Pressão de empresas de ônibus por aumento preocupa Planalto

Coluna do Estadão

O governo federal já vê com preocupação o movimento das empresas de viação, que desejam aumentar o valor das passagens de ônibus e pressionam as prefeituras atrás de reajuste.

O Planalto quer evitar que a discussão prospere, num momento difícil no Congresso. Em 2013, as mobilizações populares que varreram o País foram deflagradas, justamente, pelo aumento das tarifas em SP e no RJ.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao