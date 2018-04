Presos pressionaram amigo de Temer a depor

Na carceragem da PF em São Paulo, o coronel João Baptista Lima foi pressionado pelos demais presos na Operação Skala a prestar depoimento no inquérito que investiga possíveis ilegalidades na edição do Decreto dos Portos. Amigo do presidente Michel Temer, o coronel levou dois dias para deixar a cela e trocou poucas palavras com os demais investigados. Alguns o classificaram como “arrogante”. O temor era de que, se não falasse, as prisões seriam mantidas. Ao final, o coronel foi o único que se recusou a depor e as prisões foram revogadas.

Área VIP. Os presos foram colocados em celas separadas na superintendência da PF. Encontravam-se no corredor nos momentos em que as grades ficavam abertas para o banho de sol. Não ouviram o coronel Lima se queixar de que passou mal.

Imagem e ação. O criminalista Cristiano Benzota diz desconhecer a pressão ao seu cliente. Ele passou o dia ontem tentando explicar por que o coronel foi de cadeira de rodas para a prisão e saiu andando sem dificuldades ao ser solto.

Grades pra todos. O governo do Distrito Federal vai colocar grades no gramado da Esplanada para dividir os manifestantes durante julgamento do HC de Lula na quarta. De um lado, ficará o grupo pró-Lula. De outro, os contrários. Os protestos ficarão longe do Supremo.

Temer saves. Um ministro do Supremo favorável ao HC de Lula diz que votaria diferente se o PT ainda estivesse no poder. Ele acha que isso favoreceria a continuidade do ‘esquema’.

Joga pra frente. O depoimento do presidenciável Jair Bolsonaro na ação penal na qual é réu por injúria e apologia ao crime de estupro foi adiado e não há nova data agendada.

Quase juntos. Ele seria ouvido no mesmo dia em que seu maior rival, Luiz Inácio Lula da Silva, vai enfrentar a Justiça. Em 2014, Bolsonaro disse que a petista Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque a considera “muito feia”.

Mais um. Há uma articulação em curso no PSB para que Aldo Rebelo seja candidato a vice na chapa de Rodrigo Maia (DEM).

Reclama lá. O ministro Moreira Franco recebeu recados de que, se insistisse em fazer o ex-ANTT Jorge Bastos o novo ministro da Integração Nacional, estaria comprando briga com o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Moreira ganhou o apelido de “MauReira” no Congresso.

CLICK. O STF aconselha, em mensagem afixada no elevador do prédio, a evitar usar as famosas bolsas “de marca” nas ruas e a deixá-las para ocasiões especiais.

Deu liga. Desde fevereiro o ministro da Justiça, Torquato Jardim, divide o prédio com o colega Raul Jungmann. Quem apostou que haveria choque entre os dois errou. A relação é fraternal, dizem por lá.

A definir. Embolou o meio de campo na escolha do sucessor do demista Mendonça Filho na Educação. O secretário Rossieli Soares da Silva virou o favorito para o MEC por ter perfil técnico e não ser filiado a partido. A secretária executiva, Maria Helena, do PSDB, é segunda opção.

Assédio. Márcio França conversou com Andrea Matarazzo (PSD). O vice-governador e candidato à reeleição disse para interlocutores que ele seria um “tremendo” nome para o seu secretariado. Só que o PSD deve fechar com João Doria.

PRONTO, FALEI!

“Governo em crise costuma montar ministério de ‘notáveis’, mas Temer, sem opção, está montando time de anônimos, segundo escalão dos partidos”, DO DEPUTADO CHICO ALENCAR (PSOL-RJ).

COM NAIRA TRINDADE E LEONEL ROCHA. COLABOROU PEDRO VENCESLAU

