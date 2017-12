Em conversa antes da posse do presidente da Petrobrás, Pedro Parente, e da presidente do BNDES, Maria Sílvia Bastos, o líder do DEM, Pauderney Avelino, ouviu deles que ambos entravam no governo para “consertar os estragos” e que o deputado podia confiar neles.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao