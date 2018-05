Presidentes da Casa da Moeda e da Codevasf são exonerados

O presidente da Casa da Moeda, Mauricio Visconti Luz, e o da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), Felipe Mendes, foram exonerados hoje. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, 28, no Diário Oficial da União.

Mendes foi indicado ao cargo pelo PP e Luz pelo PTB na Câmara. Ambos os partidos votaram a favor do impeachment da presidente Dilma na Casa.

