O presidente interino do PRB senador Eduardo Lopes (RJ), suplente do senador Marcelo Crivella (RJ), deixou há pouco a liderança do PRB, onde está a deputada Tia Eron, sem falar com os jornalistas. Lopes apressou o passo e não respondeu a nenhuma pergunta. “Vim ver assuntos do Senado”, disse o senador, ao deixar a liderança do partido na Câmara.

Na liderança, ainda estão os deputados Marcio Marinho (BA) e Marcelo Squassoni (SP).