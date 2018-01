A primeira sessão de julgamentos do Cade está marcada para quarta, com a estreia do novo presidente interino do órgão, o conselheiro Gilvandro Vasconcelos de Araújo. Ele é procurador federal da Advocacia-Geral da União desde 2004.

