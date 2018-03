Coluna do Estadão

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), deve apresentar hoje em plenário seu texto sobre mudanças nas regras de repatriação de recursos não declarados no exterior. O prazo será reaberto e as taxas e multas elevadas para quem aderir nesta segunda etapa. A medida interessa ao deputado cassado e preso Eduardo Cunha. (Andreza Matais)