Presidente do PSCJovem perde cargo após mandar nudes

O PSC desligou Caíque Marcatt do cargo de presidente nacional do PSCJovem depois de ele mandar foto das partes íntimas para a coordenadora de um movimento em São Paulo. O secretário Samuel Oliveira assume o posto.

O partido divulgou a seguinte nota:

“O Partido Social Cristão informa o desligamento de Caíque Marcatt do cargo de presidente Nacional do #PSCJovem. O afastamento de Marcatt ocorreu hoje, dia 5 de junho. O PSC reafirma seus ideais cristãos democráticos e de profundo respeito ao ser humano. O cargo passará a ser ocupado pelo advogado Samuel Oliveira (DF), atual secretário nacional do PSC Jovem”.