Presidente do PMB diz que partido é “noivinha da eleição”

A presidente do Partido da Mulher Brasileira, Sued Haidar, cometeu um sincericídio no evento de apoio ao pré-candidato do PSDB à eleição para a Prefeitura de São Paulo, João Dória Jr, nesta sexta-feira, 17, na capital paulista. “Viramos a noivinha da eleição. Estamos sendo disputados à tapa em todo País”, afirmou.

O PMB foi usado como “partido ônibus” na janela partidária. Teve 21 deputados e levou o tempo de TV e fundo partidário. Hoje, tem apenas um deputado.

“Não somos partido de aluguel. Procurarmos casamentos sérios em todo País”, disse Sued. “Temos o oitavo maior tempo de TV”, finalizou.