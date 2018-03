O presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, foi barrado na porta do gabinete do ministro Luiz Fux, no STF, em reunião para discutir situação financeira do Rio de Janeiro.

A confusão só foi desfeita com a chegada de assessores do ministro, que liberaram a entrada de Caffarelli.

