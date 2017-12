Coluna do Estadão

O presidente de Furnas, Flávio Decat, tenta permanecer no cargo. Mas tem contra si o fato de ter sido apresentado para Dilma Rousseff por Delcídio Amaral.

