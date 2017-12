Coluna do Estadão

Pedro Parente arrancou risos de funcionários da Petrobrás ao responder qual era seu time. “Sou carioca. Torço para o time que está na liderança absoluta… da série B.”

