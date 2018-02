Presidente da Câmara diz que, se reeleito, vota independência do BC

Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse a um grupo de investidores que se disputar a reeleição para presidência da Câmara vai pautar o projeto de autonomia do Banco Central. Ele só vai assumir oficialmente a candidatura em janeiro.

No mesmo encontro com investidores, Rodrigo Maia fez um prognóstico. Se a reforma da Previdência não for aprovada até junho no plenário da Câmara, não passa mais. O texto já foi aprovado na CCJ, falta análise de comissão especial e plenário.

