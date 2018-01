Presidência da Câmara entra nas negociações do pós-Temer

Se Michel Temer perder o mandato e o escolhido para substituí-lo for Rodrigo Maia (DEM), haverá nova eleição para a presidência da Câmara. É uma moeda de troca que apenas o democrata tem. As negociações sobre quem vai ocupar o seu lugar, caso o cenário se confirme, estão em curso. A aliados, Maia repete que não está em campanha ao mesmo tempo que desautoriza que o considerem carta fora do baralho. Por outro lado, as regras para a escolha de um eventual substituto de Temer serão feitas pelo PMDB, que prefere o ministro Gilmar Mendes.

O nome de Gilmar Mendes une todas as alas do PMDB. Ele tem o apoio até mesmo do rebelde Renan Calheiros (AL). Ganhou espaço por ter coragem de criticar a Lava Jato.

