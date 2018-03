Coluna do Estadão

A presença do ministro Ives Gandra, presidente do TST, ao lado de Michel Temer na cerimônia de posse no Planalto não sinaliza, para aliados de Temer, que Gandra será o indicado ao Supremo.

