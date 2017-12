Prefeitura de São Paulo adere ao Criança Feliz

O Comas (Conselho Municipal de Assistência Social) aderiu hoje ao programa Criança Feliz, do governo federal. Outros 228 municípios em São Paulo já tinham aderido ao programa, mas faltava a capital. “A adesão da maior cidade do País dá um impulso muito grande para o programa”, sintetizou o ministro Osmar Terra (Desenvolvimento Social).

O ⁠⁠⁠Criança Feliz já iniciou visitas domiciliares em 141 municípios nos Estados de Sergipe, Alagoas, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Tocantins, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Norte. Para a implantação do programa, o governo federal repassou R$ 113,8 milhões até julho deste ano.