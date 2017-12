Coluna do Estadão

Prefeitos ofereceram ônibus para levar claque ao aniversário do senador Wilder Morais, domingo, em Goiânia. Sem saber, Michel Temer discursou dizendo estar impressionado “com o prestígio fantástico” que Wilder demonstrava com tantos presentes.

Veja os vídeos do discurso de Temer:

