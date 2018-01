Prefeitos empossados nas capitais já cortaram 90 secretarias este ano

Coluna do Estadão

Até agora, os prefeitos empossados nas capitais brasileiras já suprimiram 90 secretarias desde a posse. Ao todo, 11 capitais fizeram cortes.

Quem mais reduziu foi Nelson Marchezan Júnior (PSDB), prefeito de Porto Alegre, que cortou quase metade das 29 secretarias existentes. Marchezan rifou 14 pastas.

Na sequência, aparecem Marcelo Crivella (PRB), do Rio, com 12, e Rafael Greca (PMN) de Curitiba, que reduziu 11 pastas. Em São Paulo, o prefeito João Doria terá em sua gestão 22 secretarias contra 29 do ex-prefeito Fernando Haddad.

