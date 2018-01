Prefeito nomeia filho cantor sertanejo como secretário em Canoas (RS)

Coluna do Estadão

Participante do encontro de campanha de Jovair Arantes, seu colega de PTB, o prefeito de Canoas (RS), Luiz Carlos Busato, está no centro de uma polêmica. Nomeou o filho Rodrigo Ferrari, que é cantor sertanejo e publicitário, como secretário de Comunicação.

Intérprete de músicas como Doida e Tá Soltinha, Rodrigo não foi o único nomeado de sua trupe. Seu empresário, Mauri Grando, será secretário de Cultura. O salário de secretário é de R$ 13.215,43 em Canoas, segundo o portal da transparência da cidade.

Outro lado. O prefeito disse que o filho foi nomeado por ter experiência em comunicação, tendo trabalhado ao lado do pai em diversas campanhas, desde 2006. Apesar da ligação, Busato lembra que a nomeação do filho não configura nepotismo, segundo entendimento do STF.

