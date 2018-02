Coluna do Estadão

O prefeito eleito de São Paulo, João Doria, ganhou um presente inusitado dos funcionários de sua equipe no Grupo Doria.

Eles usaram serviço que permite batizar estrelas e deram o nome de Doria a uma delas, entregando a ele certificado com as coordenadas da localização no espaço.

