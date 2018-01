Pré-plano de segurança vai aumentar em 70% orçamento do Sisfron

Dentre as medidas que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, vai anunciar hoje, 5, após a reunião do núcleo institucional do governo Michel Temer, está o acréscimo de 70% no orçamento do Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras), que é um sistema que utiliza tecnologia, radares móveis, satélites, sensoriamento. Além disso, o pré-plano vai fazer uma mudança radical na Operação Ágatha, que combate drogas, contrabando nas fronteiras. Atualmente as ações acontecem uma vez por ano e duram 15 dias. Mas o governo já entendeu que a operação está previsível. Então, Moraes anuncia hoje que as ações serão contínuas ao longo do ano e em momentos inesperados. Serão trabalhados os eixos surpresa e inteligência. Participam da reunião representantes da Casa Civil, dos Ministérios da Justiça, Defesa, Relações Exteriores, Planejamento e Transparência, além de integrantes da AGU, do GSI da Presidência da República e da Polícia Federal. (Naira Trindade)

