O pré-candidato à prefeitura de Boa Vista (RR), Jeferson Alves (PDT), levou para a porta do Supremo Tribunal Federal um boneco em tamanho real do senador Romero Jucá (PMDB-RR). Ele pede a prisão de Jucá, que é investigado no inquérito da operação Lava Jato. Alves tem apoio do senador Telmário Mota, presidente do PDT-RR, que tem desavenças com Jucá e já foi, inclusive chamado de ‘bandido’ e ‘desqualificado’ pelo senador.

