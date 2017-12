Pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro e recém-citada na delação premiada de Sérgio Machado, a deputada Jandira Feghali (PC do B) assume a liderança da Minoria na Câmara no lugar de José Guimarães (PT-CE). A alteração será oficializada em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 21.

A ideia é que a liderança da oposição seja rotativa durante o governo interino de Michel Temer.