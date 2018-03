PRB e PP trocam membros da comissão das medidas contra corrupção

A Comissão de Medidas contra Corrupção da Câmara substituiu o suplente Vinicius Carvalho (PRB-SP) por Marcelo Squassoni (PRB-SP). Na semana passada, o titular Fausto Pinato (PP-SP) entrou no lugar de Ricardo Izar (PP-SP).

O coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, postou nesta quarta-feira nas redes sociais que há uma manobra para trocar os integrantes do colegiado às vésperas da votação do relatório do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS). As medidas foram apresentadas pelo Ministério Público.