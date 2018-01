PP pode lançar Blairo Maggi na disputa presidencial

As conversas ainda estão no início, mas o comando nacional do PP já estuda lançamento do ministro da Agricultura, Blairo Maggi (MT), como candidato à Presidência em 2018. O presidente do partido, senador Ciro Nogueira (PI), nunca escondeu a vontade de apresentar candidatura de impacto que buscasse votos dos eleitores conservadores e tivesse perfil empresarial relevante como Blairo. O ministro não comenta o assunto neste momento. Na pasta, o secretário executivo Neri Geller também pode concorrer ao governo de Mato Grosso.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao