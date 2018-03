Coluna do Estadão

Pouco antes de anunciar a saída do Ministério das Relações Exteriores, José Serra conversou longamente com o presidente do Sebrae, Guilherme Afif, sobre o trabalho sem dar nenhuma pista de que pediria demissão em seguida.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao