Possível salvação de Cunha, Tia Eron aparece em fotos com peemedebista

Voto que pode salvar Eduardo Cunha no Conselho de Ética, Tia Eron (PRB-BA) mostra na internet proximidade com o presidente da Câmara. Publicou foto em que entrega a ele presente que trouxe do México.

Apoiadores da presidente Dilma Rousseff têm compartilhado nas redes sociais outra imagem da deputada com Cunha. Desta vez, os dois aparecem em um jatinho, ladeados pelas também deputadas Soraya Santos (PMDB-RJ), Raquel Muniz (PSD-MG), Júlia Marinho (PSC-PA) e Jozi Araújo (PTN-AP).

Em nota, Tia Eron disse que a primeira imagem trata da entrega de uma lembrança ao presidente após retornar de viagem oficial. Já a segunda é uma viagem da bancada feminina para um evento da Fiesp. Os dois registros, segundo a parlamentar, são do ano passado e tratam-se de “cumprimento de agendas oficiais e legítimas do exercício parlamentar”.