A aposta entre procuradores do grupo de trabalho da Lava Jato na PGR é que a delação do ex-ministro Antonio Palocci não deve atingir pessoas com prerrogativa de foro. Nesse caso, será tocada pela força-tarefa em Curitiba.

