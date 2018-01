Por reformas, governo negocia cargos com a base

O governo federal vai reabrir negociações com parlamentares sobre nomeações das presidências das estatais para amarrar a base de apoio e garantir a aprovação das polêmicas reformas trabalhista e previdenciária que tramitam no Congresso. No balcão de negócios, está a presidência da Funasa, que pode sair das mãos do peemedebista Henrique Pires para ficar sob o comando de Rodrigo Dias (PTB). Em discussão, estão ainda as presidências da Eletronorte, Eletronuclear, Eletrobrás, Itaipu, Incra, Basa, BnB e até a diretoria jurídica do Banco do Brasil.



