Por pouco Temer não se encontra com Dilma em base aérea de BSB

Foi por pouco que o presidente em exercício, Michel Temer, não deu de cara com a presidente afastada, Dilma Rousseff, sexta-feira, na Base Aérea de Brasília.

Dilma voltava de São Paulo, enquanto Temer se preparava para viajar para a capital paulista. A petista desceu do avião, enquanto, a 200 metros de distância, seu antigo vice saía do salão de autoridades da Base, cercado por assessores.

