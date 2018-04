Por orçamento, Jucá convence Temer a mante-lô na liderança do Congresso

O presidente Michel Temer queria colocar o senador Romero Jucá (PMDB-RR) na liderança do governo no Senado no lugar de Aloysio Nunes, deslocado para o Ministério das Relações Exteriores. Foi convencido do contrário pelo próprio Jucá.

Jucá disse a Temer que prefere continuar na liderança do Congresso porque o cargo lhe permite representar o governo na poderosa comissão do Congresso que cuida do Orçamento da União.

