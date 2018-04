“Leite com formol e soda cáustica, carne com produtos químicos… por isso estou com cara de quarentão”, disse o senador José Medeiros (PSD-MT) sobre as descobertas da Operação Carne Fraca.

